Факти ICTV – Випуск 18:45 (29.01.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: пожежа на Дніпровському коксохіму, п’ятеро госпіталізованих, зайнявся смолопереробний цех; президент йде у президенти – Петро Порошенко офіційно оголосив, що балотуватиметься на другий термін; перед виборами варто пам’ятати – за підкуп виборця відповідальні двоє. І той, хто продав свій голос, і той, хто намагався його купити.

Опубліковано Cічень, 29 в 19:56



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