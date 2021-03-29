Факти ICTV – Випуск 18:45 (29.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: хворіє молодь, лікування триває до 30 днів. Медики розповіли про новий перебіг коронавірусу; закон про колаборацію. Хто підпадатиме під обмеження прав; хаотичні парковки на смугах громадського транспорту, на пішохідних переходах і тротуарах. І не кажіть, що не вистачає паркінгів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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