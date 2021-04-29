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Факти ICTV – Випуск 18:45 (29.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні нарешті з’явився міністр енергетики, Верховна Рада проголосувала за Германа Галущенка; наша держава може очолити антирейтинг за смертністю від коронавірусу в Європі; у Харкові виготовляють новинку для морської піхоти; на Прикарпатті закривають школи у гірських селах через брак грошей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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