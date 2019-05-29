Факти ICTV – Випуск 18:45 (29.05.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.05.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: чиновники озвучили можливу причину обвалу в шахті на Львівщині; Факти ICTV підготували спецпроект про подвиг наших військових у Боснії у 1995 році; 5 років після трагедії з вертольотом на передовій.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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