Факти ICTV – Випуск 18:45 (29.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: розбірки перевізників у Броварах, стрілянина з автоматів і троє поранених, поліція спіймала по регіонам 21 учасника конфлікту; в Україні кількість інфікованих ще достатньо висока, але МОЗ вже говорить про покращення; сотні простих українців під час карантину залишились на вулиці, як виживали серед крадіїв та волоцюг.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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