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Факти ICTV – Випуск 18:45 (29.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: знову топить Закарпаття. Місячна норма опадів випала за годину; за слідчих родичі. Як у Харкові намагалися зам’яти смертельну ДТП і як рідні загиблого домагаються правди; чому українці не вміють культурно відпочивати і залишають після себе гори сміття; Київ на дотик. Екскурсії наосліп проводять у столиці; статистика Covid-19 в Україні; останні зведення з фронту та як посилять контроль на дорогах.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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