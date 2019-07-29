Факти ICTV – Випуск 18:45 (29.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: сьогодні по обіді Київ накрила гроза і злива – результат; влада вчиться, обрані від Слуги народу 246 кандидатів почали тижневий курс тренінгів у Трускавці від лекторів міжнародної школи економіки; російському Газпрому різко знадобилась українська газова труба, закривши на ремонт Північний потік, росіяни суттєво збільшили прокачку палива нашою ГТС.

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