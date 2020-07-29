Факти ICTV – Випуск 18:45 (29.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: міжнародні авіаподорожі відновляться не раніше 2024 року, а ВООЗ закликає медичних чиновників краще працювати з молоддю, яка ігнорує карантин і провокує спалахи епідемії; тепер за пересадкою кісткового мозку маленьким пацієнтам не треба їхати за кордон, складні операції вже робитимуть у клініці Охматдит; мандруємо Україною, цікаві факти про львівську Тустань.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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