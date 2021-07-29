Факти ICTV – Випуск 18:45 (29.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: плавець Михайло Романчук приніс Україні четверту бронзу; Україна дозволить змішувати вакцини від коронавірусу; компанії Google і Facebook вже невдовзі заборонять працювати в офісі невакцинованим працівникам; переможці Всеукраїнського конкурсу Наша громада хочуть впорядкувати сміття в Миколаївській області; безплатна роздача громадянам землі, яка давно перетворилась на тіньовий бізнес з відкритим ринком припиниться.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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