Факти ICTV – Випуск 18:45 (29.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус забирає дедалі більше життів, а все через нехтування карантинними правилами; розстріл наших хлопців у зеленому коридорі під Іловайськом. Як Україна вшановує пам’ять загиблих воїнів; французький фотограф захоплений українськими горянами покаже світлини з ними в Луврі; професія далекобійника овіяна десятками міфів. Ми запрошуємо вас у рейс.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.