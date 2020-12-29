Факти ICTV – Випуск 18:45 (29.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ціни на газ подорожчають уже з 1 січня, як вибрати постачальника і як новий ринок газу регулюватиме його ціну залежно від сезону; кінотеатри, які працюють в білу і платять податки отримали від держави по 4 млн допомоги, це не захмарні гроші, та пережити січневий локдаун точно допоможуть.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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