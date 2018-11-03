Факти ICTV – Випуск 18:45 (3.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 3.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Петро Порошенко зустрівся з Патріахом Варфоломієм. Уклали історичну угоду; доба в засаді заради єдиного пострілу, наші вояки вже вивчили тактику ворожих снайперів; раніше міряли циркулем, а нині-комп’ютерними програмами. Як змінились артилерійські війська та хто створив новітній софт.

Опубліковано Листопад, 03 в 20:12



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