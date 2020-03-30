Факти ICTV – Випуск 18:45 (30.03.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада призначила нових міністрів, підвищила зарплати медикам і взялась за закон про ринок землі; в Україні дві нові смерті від коронавірусу; тих, хто повертаються з-за кордону відправляють на примусову обсервацію, але українці протестують – влаштовують безлади і тікають.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.
2020-03-30
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