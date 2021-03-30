Факти ICTV – Випуск 18:45 (30.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Британський штам коронавірусу більш заразний і призводить до складних постковідних наслідків; кому заважає дитячий сміх? На околиці столиці школа, яка має всі відповідні документи, не дають працювати сусіди в приватному секторі; сотні померлих щодня, тисячі інфікованих і госпіталізованих. Поки влада намагається стримати поширення коронавірусу, українцям закон не писаний.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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