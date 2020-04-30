Факти ICTV – Випуск 18:45 (30.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні збільшилась кількість інфікованих коронавірусом за добу; більшість лікарів другої і третьої ланки вражені зарплатами за квітень; вакцину проти коронавірус обіцяють зробити до кінця року.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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