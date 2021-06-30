Факти ICTV – Випуск 18:45 (30.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна святкує перемогу збірної з футболу і вітає нову спортивну зірку – футболіста Артема Довбика, який забив переможний гол; Путін влаштував гарячу лінію і відповідав на запитання громадян. Наговорив багато про Україну, вітчизняне МЗС вже відреагувало; в Україні різкий стрибок кількості інфікованих коронавірусом; від завтра збільшиться прожитковий мінімум; уряд обіцяє видавати українцям Covid-сертифікати.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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