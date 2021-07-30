Факти ICTV – Випуск 18:45 (30.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: від масштабних пожеж постраждали популярні турецькі курорти – Анталія, Мармарис, Бодрум і сусідні провінції; рівно сім років тому українські військові звільнили Авдіївку; українців, які шукали заробітку за кордоном, цинічно надурили свої ж співгромадяни на майже 3 млн грн.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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