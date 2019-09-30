Факти ICTV – Випуск 18:45 (30.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: уряд представив програму розвитку України на 5 років; на Банковій мітингували підприємці, вимагали, аби президент ветував закон про обов’язкові касові апарати; українці отримають менше субсидій на опалення.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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