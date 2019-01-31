Факти ICTV – Випуск 18:45 (31.01.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за два місяці зими талий сніг змиває і старий і новий асфальт, Факти проінспектували дороги Закарпаття й Одещини, оптимізму мало; відлигу відчули і учні школи на Харківщині, там талий сніг потрапляв одразу в класи, навчатися тут неможливо фізично; Путін обіцяє вірним московського патріархату надійний захист, от тільки не сказав – як саме він планує захищати прихожан МП.

Опубліковано Cічень, 31 в 19:58



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