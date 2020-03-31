Факти ICTV – Випуск 18:45 (31.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні нові смерті від коронавірусу, МОЗ готує лікарні для масової госпіталізації; у світі вже 39 тис. жертв коронавірусу; на окупованих територіях Донбасу вирішили боротись з коронавірусом в’язницями; комунальна галузь України на межі зупинки, під час епідемії українці значно менше сплачують послуги.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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