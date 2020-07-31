Факти ICTV – Випуск 18:45 (31.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні 1090 нових заражень на Covid-19, автоматично 12 областям не можна послаблювати карантин; зонування країни залежно від кількості хворих, реформа екстреної медицини і нові правила для шкіл – у Фактах міністр охорони здоров’я Максим Степанов; українські урядовці прогнозують відновлення системних поїздок до Європи не раніше кінця вересня, і це дуже оптимістичний сценарій.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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