Факти ICTV – Випуск 18:45 (31.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент України вже в Польщі, про що говорили з польським керманичем; наймолодший командир, у 22 він керує підрозділом і несе відповідальність за сотні життів; чому студенти досі живуть в умовах бараків; авіаційні диспетчери – люди, від яких залежить безпека ваших польотів; далекобійники, чим наповнена їхня мандрівка.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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