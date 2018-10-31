Факти ICTV – Випуск 18:45 (31.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: під Кабміном знову мітинг проти підвищення ціни газу; дорога життя, якою евакуюють поранених з фронту – у жахливому стані; у Пінчук арт центрі відкрили унікальну виставку.

Опубліковано Жовтень, 31 в 19:51



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