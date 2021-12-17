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Факти ICTV — Випуск 18:45 (17.12.2021)

Інна Шевченко Дарина Реготун Видеоредактор

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.12.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: прем’єр-міністр Денис Шмигаль виступав у Раді та розповів, що буде з тарифами на комунальні послуги; Кремль вимагає гарантій, що Україна не вступить до НАТО; Актори Дизель-шоу пожертвували мільйон гривень на операції для дітей у Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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