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Факти ICTV — Випуск 18:45 (29.11.2021)

Олена Фроляк

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.11.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за останній тиждень кількість Covid-пацієнтів в Україні зменшилася на 14%; 13 тис. грн зарплати – масові звільнення в українській поліції, загалом країні не вистачає 17 тис. патрульних поліцейських; в Україні побільшало неякісного пального, з’являються цілі міні нафтопереробні заводи, рейди поліції та податківців не допомагають.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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