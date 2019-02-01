Факти ICTV – Випуск 21:10 (01.02.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 01.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: дозволити марихуану з терапевтичною метою. Історії людей, що потребують таких ліків; як захистити свій автомобіль і що робити, коли його вкрали – поради спеціалістів; Ukrainian Fashion Week стартував у Києві. Що пропонують носити вітчизняним модницям дизайнери цього року.

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