Факти ICTV – Випуск 21:10 (01.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: потужні снігопади та буревій охопили Вінниччину; Зеленський вимагає від уряду чіткого алгоритму вакцинації людей; Європа протестує проти жорстких карантинних обмежень, люди втомились сидіти під замком; Олександра Дубінського виключили з фракції Слуга народу; суд у Гаазі поновив слухання у справі збиття літака рейсу MH17 над Донбасом.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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