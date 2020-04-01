Факти ICTV – Випуск 21:10 (01.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні посилюють карантин; кількість смертей від коронавірусу стрімко збільшується – в США, Іспанії, Франції та Британії – рекордні цифри; на Франківщині від коронавірусу загинула породілля, у лікарів з різних регіонів масово виявляють хворобу – бракує захисного спорядження.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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