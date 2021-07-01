Факти ICTV – Випуск 21:10 (01.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні запрацював ринок землі; Верховна Рада ухвалила законопроект, який так обурює Путіна. Про корінні народи України; в Україні знову вирує негода. На Львівщині та Вінничині зруйновані будинки та підтоплені вулиці; на передовій загострення; Зеленський відповів на заяви Путіна; українські вчені прогнозують погіршення ситуації з Covid вже наступного тижня; які країни ЄС пускатимуть вакцинованих CoviShield.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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