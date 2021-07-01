Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Факти. Випуски
Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 21:10 (01.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні запрацював ринок землі; Верховна Рада ухвалила законопроект, який так обурює Путіна. Про корінні народи України; в Україні знову вирує негода. На Львівщині та Вінничині зруйновані будинки та підтоплені вулиці; на передовій загострення; Зеленський відповів на заяви Путіна; українські вчені прогнозують погіршення ситуації з Covid вже наступного тижня; які країни ЄС пускатимуть вакцинованих CoviShield.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 18:45 (01.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (01.07.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (01.07.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (01.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (01.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (01.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (01.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (01.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (01.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (01.07.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (01.07.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (01.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (30.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (30.06.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (30.06.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (30.06.2021)
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка