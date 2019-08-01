Факти ICTV – Випуск 21:10 (01.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ранкова поїздка на маршрутці ледь не стала фатальною для пасажирів; як не стати жертвою шахраїв в інтернеті? Ми розкажемо про найбільш поширені способи обману; швидко, безпечно і недорого. Про проблеми вітчизняної авіації і чого бракує, аби літак став не віп-транспортом.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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