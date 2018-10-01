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Факти ICTV – Випуск 21:10 (01.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 1.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: дезертир-сепаратист – чи полонений. У Дніпрі військовий, який пробув у ЛНР 2 роки, судиться з військовою частиною; революційне відкриття у лікуванні раку. Нобелівську премію отримали двоє вчених; у київських зливостоках – монітори і навіть холодильники, але Автодор звітує про регулярні чистки.

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