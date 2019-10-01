Факти ICTV – Випуск 21:10 (01.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент України раптово зібрав брифінг; в Америці допитують свідків у справі щодо імпічменту Трампу; Китай помпезно святкує 70 років КНР; податкова спростовує побоювання малих і середніх підприємців щодо нового закону.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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