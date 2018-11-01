Факти ICTV – Випуск 21:10 (01.11.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 1.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: експерти запевняють, що російські санкції не завдадуть Україні втрат; Ангела Меркель сьогодні в Києві спілкувалась з українською владою; на Закарпатті люди влаштували торгівлю прямо на залізничних коліях.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-11-01
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