Факти ICTV – Випуск 21:10 (01.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 1.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: експерти запевняють, що російські санкції не завдадуть Україні втрат; Ангела Меркель сьогодні в Києві спілкувалась з українською владою; на Закарпатті люди влаштували торгівлю прямо на залізничних коліях.

Опубліковано Листопад, 01 в 22:00



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