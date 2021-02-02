Факти ICTV – Випуск 21:10 (02.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: суд виніс вердикт Олексію Навальному, опозиціонера звинувачують в ухилянні від реєстрації під час умовного терміну; Джилл Байден буде першою в історії країни працюючою дружиною президента; проект бебі-бокс, який був покликаний підтримати українського малюка та його батьків, може незабаром закінчитись; побічні ефекти вакцинації від коронавірусу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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