Факти ICTV – Випуск 21:10 (02.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій ворог гатить по селищах. Поранена жінка; чи підуть Гончарук і його Кабмін у відставку; в Україні коронавірусу немає, але від звичайного грипу вже померло 48 людей; 5 млн українців загрожує вибух майже двох тонн реактивного палива.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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