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Факти ICTV – Випуск 21:10 (02.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: різке збільшення госпіталізацій через коронавірус в Україні. Людей кладуть у коридорах, реанімації переповнені, знову не вистачає медиків; ціни на продукти зростають. Що саме здорожчало і на скільки; перезимувати в підвалі, а нині тулитися у знайомих. Як живуть мешканці Луганщини, які торік втратили домівки в лісовій пожежі; смачно, швидко, корисно. Запрошуємо вас повечеряти данськими фрикаделями.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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