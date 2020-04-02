Факти ICTV – Випуск 21:10 (02.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні нові хворі, нові смерті та очікування погіршення від коронавірусу; українські науковці готові виробляти високоточні ПЛР-тести, але чекають грошей від уряду; у світі вже 1 млн випадків коронавірусу і майже 52 тис. померлих, пік епідемії – у США та Іспанії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.