Факти ICTV – Випуск 21:10 (02.08.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.08.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: світ намагається протистояти третій хвилі пандемії коронавірусу; чоловіка, який напав на танцюриста співачки Наді Дорофєєвої, ідентифікували і затримали; у Львівській області внаслідок буревію загинуло двоє людей; чоловік і дитина білоруської легкоатлетки Христини Тімановської, яку усунули від Олімпіади після критики керівництва збірної, виїхали з Білорусі до України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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