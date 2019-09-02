Факти ICTV – Випуск 21:10 (02.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Кабмін провів перше робоче засідання, і зачинив двері для журналістів. Про нову схему роботи і нові рішення; до російського шантажу готові. Наші газовики накопичили у сховищах рекордну кількість блакитного палива; у чотирьох штатах Америки люди тікають від руйнівного урагану Доріан! Вже загинув семирічний хлопчик.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.