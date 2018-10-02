Факти ICTV – Випуск 21:10 (02.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 2.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Леонід Кучма вийшов з переговорної групи в Мінську; у Харкові вперше в суді заговорив Геннадій Дронов – другий учасник трагічної ДТП із Зайцевою; правила отримання субсидій тепер значно суворіші. Українці скаржаться на несправедливість.

Опубліковано Жовтень, 02 в 22:11



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