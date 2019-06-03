Факти ICTV – Випуск 21:10 (03.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у лікарні помер хлопчик, якому п’яні поліцейські бавлячись влучили в голову. Чи будуть вони покарані; нові призначення президента Зеленського. Кого і на які посади обрав сьогодні; смерть людини через відсутність дороги. На Закарпатті швидка застрягла на переїзді.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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