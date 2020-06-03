Факти ICTV – Випуск 21:10 (03.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: куди зникли резерви зерна і хто підписував документи про неіснуючи запаси збіжжя на Тернопільщині; погроми та мародерство набувають нечуваних масштабів у США; відкриття ресторанів, внутрішнього авіасполучення та допомога бізнесу від урядовців – основні підсумки засідання Кабміну.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.