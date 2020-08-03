Факти ICTV – Випуск 21:10 (03.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нові подробиці про захоплення терористом банку в Києві. Співробітники фінустанови пояснили чому блондинка-заручниця стала брюнеткою; уряд наполягає, щоб міста із червоної зони посилювали карантин; менше тижня до президентських виборів у Білорусі. Опозиційний конкурент Лукашенка приїхав у Київ розповісти про свавілля у його країні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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