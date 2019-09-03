Факти ICTV – Випуск 21:10 (03.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Рада позбавила депутатів недоторканності. Але для остаточного результату – потрібні ще кілька змін; звільняти кнопкодавців, зменшити кількість депутатів та інше. Які ініціативи президента ще підтримали обранці; він працюватиме з відчиненими дверима і рятуватиме економіку від всесвітньої кризи. Факти познайомились з міністром Миловановим.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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