Факти ICTV – Випуск 21:10 (03.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 3.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українська армія отримала модернізовані танки і БТР; угорські настрої на Закарпатті панують уже не один рік; на Одещині курорти спливають у море; на Черкащині хлопчик зі школи потрапив у реанімацію, а також коли будуть теплі батареї та що з цінами на бензин.

Опубліковано Жовтень, 03 в 22:02



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