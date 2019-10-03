Факти ICTV – Випуск 21:10 (03.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент Зеленський зробив заяву щодо формули Штайнмаєра; аграрії мітингують проти продажу землі іноземним компаніям; кіберполіція знайшла тих, хто масово мінував українські міста та розсилав шахрайські смс.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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