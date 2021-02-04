Факти ICTV – Випуск 21:10 (04.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Верховному суді оскаржено указ президента Зеленського про санкції щодо трьох телеканалів, пов’язаних з Медведчуком; нова трагедія в інфекційній лікарні Запоріжжя; в Україні різко зросла кількість нових інфікованих, карантин подовжили до кінця квітня; італійська мафія втомилась від сирен швидкої, яку вони постійно плутають із сигналами поліції.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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