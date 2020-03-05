Факти ICTV – Випуск 21:10 (04.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: старий уряд у відставці – новий береться до роботи. Про кадрові ротації у Кабміні; 2 роки після отруєння родини Скрипалів у Солсбері. Як це вплинуло на відносини Росії і Британії; скандал в Одесі – місто забудовують попри сповзання схилів. До того ж без дозволів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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