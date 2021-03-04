Факти ICTV – Випуск 21:10 (04.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: новий британський штам коронавірусу вже в Україні; стоматолог з Рівного Інна Кравчук, яку підозрюють у побитті дітей, не мала ліцензії на практику за спеціальністю дитяча стоматологія; Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що запроваджує облік трудової діяльності працівників в електронній формі.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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