Факти ICTV – Випуск 21:10 (04.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нові подробиці трагедії в Переяславі. Хто стріляв і чому заарештовані поліцейські відмовляються давати свідчення; Чорнобиль. Фільм, що відкрив страшну правду про події, які радянська влада замовчувала.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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